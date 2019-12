BUNT.s Lieblingslieder

BUNT.

Wir fragten BUNT. aus Schwaben nach ihren Lieblingsliedern.

Nico:

– Charlie Puth „I Warned Myself“: Das Zusammenspiel von Charlie Puths Kopfstimme mit ausschließlich dem tiefen Bass im Hintergrund ist wie bei seinem Hit „Attention“ einfach fett.

– Michael Kiwanuka „Cold Little Heart“: Der Chor im Hintergrund hat mich gleich beim ersten Hören gecatcht. Spätestens wenn dann noch die E-Gitarre reinkommt, ist sowieso Feierabend.

– Arizona „Nostalgic“: Neben „Oceans Away“ mein Lieblingstitel von Arizona. Die Lyrics und Vocal-Melodie sind überragend.

Levi:

– Flume, London Grammar „Let You Know“: Das Lied kam zufällig in einer Playlist und ist sofort herausgestochen. Der unverkennbare Flume-Sound gepaart mit London Grammar ist der Hammer.

– Medusa „Piece of Your Heart“: Selten so ein Ohrwurm von einem Lied bekommen. Da da daa …

– Billie Eilish „When the Party’s Over“: Das Lied hat von Anfang an eine unglaubliche Atmosphäre. Es kommt vollkommen ohne Drums aus und lebt von ihrer Stimme.

