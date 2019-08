Tanz, Roboter, tanz!

× Erweitern SONNE MOND STERNE

Anfang August vereinen unter anderem Calvin Harris, Armin van Buuren, Robin Schulz sowie Sven Väth, Alle Farben und Lexy & K-Paul ihre künstlerischen Kräfte, um Klubber, Raver und womöglich auch Roboter zum Tanz zu bewegen.

Aufgepasst! Der populäre Dirty Doering steuert einen ganzen Schwung Remixe und Tracks zur neuen Compilation des Technolelektro-Festivals Sonne Mond Sterne bei.

Dirty Doering wurde 1978 in Leipzig geboren, doch vor Berlin lebte er unter anderem in Baden-Baden. „Weder in München, Frankfurt oder Köln hast du diese Möglichkeiten. Den Platz, die Freiheit, von zwei Tagen Arbeit pro Woche zu leben. Und: Um Berlin ist nix, nur Natur und im Sommer Waldbrandgefahr. (lacht) Das hat was“, schwärmt der DJ von der Hauptstadt. www.dirtydoering.info

Unsere Anspieltipps auf „Sonne Mond Sterne XXIII“ sind Dirty Doering „Melodic Lollipop“, Futuristant „The Future Dance (Rigopolar Remix)“, der „Homo Dance“ von Alexander Marcus sowie Tobi Kramer mit „Once Upon a Time in NYC“. Beste Beats für einen Hitzesommertanz, die aber auch im Regen zappeln lassen.

9. bis 11. August, SONNE MOND STERNE, www.sonnemondsterne.de