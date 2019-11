Simply Red: „Blue Eyed Soul“

× Erweitern Foto: Dean Chalkley Simply Red

Simply Red

Mit mehr als 50 Millionen verkauften Platten weltweit, Charthits wie „Fairground“, „Holding Back the Years“, „Fake“ und „Something Got Me Started“ kann sich Simply Red mit Recht zu den ganz Großen zählen. Und jetzt gibt es NEUE Musik der legendären Band um den Rotschopf: „Blue Eyed Soul“.

„Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere angekommen, an dem ich eines von diesen düsteren, selbstreflektiven Alben hätte machen können, die heute so viele Künstler in einem bestimmten Alter aufnehmen. Eine Platte, auf der ich noch mal auf mein Leben zurückschaue“, so Mick Hucknall. „Doch ich dachte mir nur: Scheiß drauf! Ich wollte lieber etwas mit viel Schwung machen und mich dabei gut amüsieren.“

Und damit unterhält Mick auch uns Hörer, Fans, bestens! Unsere Anspieltipps sind „Thinking of You“, „Riding on A Train“ und „Take A Good Look“.