Sie sind wieder da ...

Little Mix

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall aus England geben der Welt wieder das, was diese braucht: Girlgroup-Pop.

Heute feiert das neue Video „Bounce Back“ seine Premiere. Ja, das Lied basiert auf dem 1980er-Überhit „Back to Life“ von Soul II Soul. Hier kannst du es sehen:

Gut zu wissen: Die vier Sängerinnen machen sich stark gegen Bodyshaming. Und sie kommen live zu uns! Am 21.9. und 22.9. trällern sie in Stuttgart (Porsche Arena), am 23.9. in Köln (Lanxess Arena).

Little Mix sind schon seit 2011 musikalisch vereint und landen seitdem Hits wie „Woman Like Me", „Cannonball“, „Shout Out to My Ex“ und „Black Magic“.

Die Girlgroup gewann einst bei der Castingshow The X Factor und setzt sich immerzu für LGBTIQ*-Rechte ein. www.little-mix.com