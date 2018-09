September 1983

× Erweitern Foto: Warner Music/London Recordings Bronski Beat Jimmy Somerville

Vor 35 Jahren trat im Londoner „Heaven Club“ eine Band auf, die die Geschichte der LGBTIQ*-Emanzipation maßgeblich beeinflussen sollte: Bronski Beat. 2018 erscheint ihr erstes Album „The Age of Consent“ remastered und expanded neu.

Bronski Beat

Der Zusatz verrät es schon: Es gibt auf der Doppel-CD/den Vinyls Bonustracks wie etwa die Maxiversionen der Charthits „Why?“, „Smalltown Boy“, „It Ain't Necessarily So“ und „I Feel Love*/Johnny Remember Me“ sowie Remixe und Demo-Lieder und und ...

Die Band mit Frontmann Jimmy Somerville landete in der kurzen Zeit ihres Bestehens eine Reihe großer Hits, durch das Lied „Smalltown Boy“, in dem es textlich und auch im Video um das Coming-out eines jungen Mannes geht, rückten sie schwules Leben, schwule Probleme und gesellschaftliche Anliegen in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit.

Auch im Album-Artwork konnte man Schwules lesen, etwa über das Schutzalter für homosexuelle Handlungen in verschiedenen Ländern. Jimmy verließ die Band Mitte der 1980er, um mit The Communards und später auch solo weiter erfolgreich zu singen, Bronski Beat machten ohne ihn weiter, ebenfalls erfolgreich (u. a. „Hit That Perfect Beat“ oder auch „Cha Cha Heels“ mit Eartha Kitt). „The Age of Consent“ erscheint neu am 26.10.2018: Ein Album, das man als queerer Mensch haben sollte!

*Ein Cover des Donna-Summer-Giorgio-Moroder-Klassikers von 1977