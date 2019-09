Hellberg hat was Neues

× Erweitern Foto: Sony Music Lächeln trotz trauriger Nummer: Hellberg & Aloe Blacc

Hellberg Aloe

Über den DJ und Produzenten Hellberg hatten wir schon einmal berichtet, als er zusammen mit Leona Lewis erfolgreich war. Jetzt legt er mit einer anderen großen Stimme los: Aloe Blacc.

„Punching in the Dark“ ist eine etwas melancholisches Eurodance-Nummer, die sich durch die starke Stimme von Aloe Blacc, der schon solo („I Need a Dollar“) und zusammen mit Avicii Hits wie „Wake Me Up!“ landen konnte, von anderen ähnlichen Produktionen aus Skandinavien abhebt.