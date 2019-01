Sam Smith: neue Single

× Erweitern Foto: Universal Music Sam Smith Normani

Sam Smith

In vier Tagen erscheint ein neuer Song von Sam Smith. Ein Duett!

Nach der äußerst erfolgreichen und discoiden Zusammenarbeit mit Star-DJ und Produzent Calvin Harris namens „Promises“, folgt jetzt eine Zusammenarbeit mit Normani von der Girlgroup Fifth Harmony. Getroffen haben sich die beiden Musiker (angeblich) per Zufall, beide arbeiteten im selben Studio in Los Angeles.

Sam Smith Foto: Facebook/Sam Smith

Herausgekommen ist dabei „Dancing With a Stranger“, übrigens die erste Single, die Sam 2019 veröffentlicht und zugleich auch ein erster Schritt in Richtung neues Album. Zu hören gibt es noch nichts, Sam postete bisher nur das Stückchen unten ... Die Spannung steigt!

Und dieses Kinderbild (rechts) postete Sam unlängst auf www.facebook.com/samsmithworld