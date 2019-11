Ronnie Wood mit „Mad Lad“

Ronny Wood Ronnie Wood with His Wild Five - Mad Lad: A Live Tribute to Chuck Berry kann HIER bestellt werden.

Der Künstler, Autor, Produzent und Geschichtenerzähler Ronnie Wood kehrt mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „Ronnie Wood With His Wild Five – Mad Lad: A Tribute To Chuck Berry“ zu seiner großen Liebe, der Musik, zurück.

Das Album enthält elf Titel, die letztes Jahr im Tivoli Theatre in Wimborne aufgenommen wurden. Es ist eine liebevolle Anspielung auf einen der großen musikalischen Helden Ronnies: Chuck Berry. Auf „Mad Lad“ sind u. a. Sängerin Imelda May und Pianist Ben Waters zu hören sowie Songs wie „Tribute To Chuck Berry“ von Wood selbst sowie „Worried Life Blues“ von Maceo Merriweather.

„Mad Lad“ ist das erste Album einer Trilogie

Ronnie Wood und seine Band werden in den kommenden Jahren noch zwei weitere Teile veröffentlichen. Jedes einzelne davon ist eine Hommage an seine musikalischen Vorbilder. Er wählte Chuck Berry für das erste Album, da er nicht nur ein lebenslanger Fan war und mit ihm tourte, sondern auch, um seinem traurigen Tod vor über zwei Jahren zu gedenken.