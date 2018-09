Robyn darf das

× Erweitern Foto: Heji Shin Robyn

Robyn

Es gibt Sängerinnen, die dürfen sich auch einmal so präsentieren, wie die Damen auf und in den Heften entlang der Reeperbahn, OHNE dabei an Kultstatus oder Coolness zu verlieren. Robyn ist eine dieser wenigen.

Denn die ist immer, immer cool. Vom Teenager-Pop-Phänomen der 1990er hat sie sich dank Hits wie „Dancing on My Own“, „The Girl And the Robot“ (mit Röyksopp) und „Konichiwa Bitches“ zu einer weltweit anerkannten, in den Charts erfolgreichen Größe entwickelt. Ende Oktober erscheint ihr neues Album „Honey“.

Wie das klingen wird?

„Es ist ein süßer Ort, wie eine sanfte Ekstase. Etwas, das so lustvoll ist – und so gut. Ich habe viel getanzt, während ich es aufgenommen habe. Ich habe zu einer Sinnlichkeit und einer Sanftheit gefunden, zu denen ich zuvor nicht in der Lage war. Insgesamt ist alles weicher geworden“, so Robyn selbst. Oh, jetzt sind wir gespannt.

www.instagram.com/robynkonichiwa