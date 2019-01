PRINCE: „Musicology“, „3121“ und „Planet Earth“

× Erweitern Prince

Der am 21. April 2016 verstorbene Musiker war neben George Michael und Michael Jackson DIE männliche Musiksensation der 1980er. Am 8. Februar startet ein „Re-Release-Projekt“ auf CD und Vinyl.

Los geht es mit den Alben „Musicology“, „3121“ und „Planet Earth“, alle Alben erreichten höchste Chartplatzierungen und Grammy-Auszeichnungen gab es noch als Krönung obendrauf. Prince war zeitlebens immer glitzernder als die oben erwähnten Kollegen, Make-up liebend und gerne in Violett und Gold gewandet. Auch das Haar des androgynen Frauenschwarm glänzte immer wie eine Discokugel! Stars wie Madonna, Amy Winehouse und Beyoncé arbeiteten mit ihm, Sarah Connor nennt ihn als einen ihrer Haupteinflüsse.

Dank funkiger Hits wie „Get Off“, „Little Red Corvette“, „When Doves Cry“, „7“, „The Most Beautiful Girl in the World“, „Diamonds and Pearls“ und „Kiss“ hatte Prince weltweit Erfolg – zuweilen unter Namen wie „Symbol“, Grund war ein Streit mit seiner Plattenfirma.

Gut zu wissen: Begleitend zur Veröffentlichung der Alben stellen The Prince Estate und Legacy Recordings auf allen digitalen Plattformen auch die offiziellen Prince-Musikvideos zur Verfügung: PrinceVideos