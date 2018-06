Pride-Hymne mit sexy Video

Der Sänger Max (Maksim) Reimer hat zusammen mit einem Kreativteam und der Initiative ENOUGH is ENOUGH! pünktlich zur CSD-Saison eine musikalische Hymne auf selbstbestimmtes Leben veröffentlicht. Für die visuelle Umsetzung standen die Berlin Bruisers zur Verfügung.

„Original Self (Enough is Enough)“ soll im Pride-Sommer „alle daran erinnern, dass es nichts Wichtigeres und Schöneres gibt, als einfach man selbst zu sein. Nicht nur alle LGBTIQ*, sondern auch alle anderen Menschen. Niemand soll mehr darauf warten müssen, endlich geliebt zu werden,“ so Maksim zu dem Projekt.

Berlins queeres Rugby Team, die Berlin Bruisers, erzählen im Video zusammen mit Maksim Reimer eine ergreifende Liebesgeschichte unter queeren Kerlen. Leighton Cheal von den Bruisers dazu:

„Die Berlin Bruisers unterstützen ENOUGH is ENOUGH! von Anfang an. Als Deutschlands erstes queeres RugbyTeam sind wir der festen Überzeugung, dass es im Sport keinen Platz für Diskriminierung und Stigmatisierung gibt. Deswegen ist es unser Ziel, nicht nur fantastisch Rugby zu spielen, sondern uns auch gegen Unrecht einzusetzen, wo immer wir können. Dazu war das Video zu ORIGINAL SELF (ENOUGH IS ENOUGH) eine schöne Gelegenheit, bei der wir viel Spaß hatten. Denn erst wenn jeder überall ohne Bedenken mit jedem interagieren und flirten kann, sind wir wirklich frei.“

Einen großen Teil der Einnahmen, die mit dem Song erzielt werden, spendet Maksim direkt an ENOUGH is ENOUGH!

HIER SONG UND INITIATIVE UNTERSTÜTZEN

Vorläufige Pride-Termine mit Maksim Reimers:

30. Juni 2018 CSD Schwerin (Live-Premiere)

7. Juli 2018 ColognePride

21. Juli 2018 CSD Leipzig (Demo-Parade)

22. Juli Stadtfest Berlin

28. Juli 2018 CSD Braunschweig

28. Juli 2018 Berlin Pride - CSD Berlin

11. August 2018 CSD Rhein-Neckar