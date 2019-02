P!NK meldet sich zurück!

× Erweitern Foto: Kurt Iswarienko P!NK

Foto: www.instagram.com/pink Denen gehört P!NKs Herz ...

Heute erscheint ihre neue Single, im April folgt ein ganzes Album und im Juli kommt sie auf Tour.

„Walk Me Home“ heißt das Lied, das das 2019er-Comeback der Rock-Popperin einkäuten soll. Eine starke Ballade, geradezu eine Hymne auf die Liebe ... Oh, wie schön! Ab Juli ist die Tolle auch live in Deutschland unterwegs und macht mit Liedern des neuen Albums „Hurts 2B Human“ unter anderem in Hannover, Stuttgart, München und Köln musikalische Station.

Foto: Kurt Iswarienko P!NK

„Ich würde mich niemals ändern nur weil einigen Leuten meine Art nicht passt. Ich bin keine Schaufensterpuppe die man beliebig gestalten kann.“

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat Alecia Moore aka P!NK weltweit über 60 Millionen Alben verkauft, über 130 Millionen Singles sowie über 2,4 Millionen DVDs verkauft – allein in Deutschland sind es über 6 Millionen Tonträger. Hut ab!

Bis heute steht P!NK für angerockte Popnummern wie „Blow Me (One Last Kiss)“, „Stupid Girls“, „What About Us“, „Try“ und „Get the Party Started“. Alles Hits, die Lust machen auf der Tanzfläche abzugehen und allen etwaigen Frust oder die pure Lebensfreude rauszutanzen.

Fun Fact: Vor 14 Tagen hatte P!NK bereits neue Musik im Rahmen ihres Auftritts in der „Ellen DeGeneres Show“ bangekündigt.

www.instagram.com/pink