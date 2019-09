Pet Shop Boys und Years & Years

× Erweitern Foto: P. Fisk Pet Shop Boys Das Singlecover rechts entstand unter dem Alexanderplatz in Berlin

Foto: EMI Pet Shop Boys

Wow! Was für eine klasse Zusammenarbeit! Das legendäre schwule Synthie-Pop-Duo trifft auf die derzeit angesagteste queere Band.

„Dreamland is a free land / Kiss me, hold me, take my hand / Sleep is a river that leads us to a better land“

Chris Lowe und Neil Tennant, besser bekannt als die Pet Shop Boys, landeten noch 2016 mit „Super“ in den Top 3 der Charts. Als ihre erste Single 1984 „Opportunities“ (wurde erst 1985 als Remix ein Hit) relativ erfolglos veröffentlicht wurde, dachte niemand daran, dass sie mit der zweiten Single „West End Girls“ gleich die Charts anführen würden und auch Jahrzehnte später ein Dauerabonnement für die Charts besitzen. Ohne musikalisch zu verflachen, was sie mit Erfolgen wie „It's a Sin“, „What Have I Done to Deserve This?“, „Go West“ oder „Love etc.“ sowie „New York City Boy“ beweisen.

Pet Shop Boys Seit 1985 erfolgreich: Chris Lowe und Neil Tennant.

Heute erscheint ihre neue Single „Dreamland“, die sie zusammen mit der queeren Band Years & Years aufgenommen haben – thematisch dreht es sich auch irgendwie um den Brexit. PSB haben zudem sieben UK-Konzerte für Mai / Juni 2020 angekündigt, die den Beginn ihrer Tour „Dreamworld: The Greatest Hits Live“ markieren ... Wir freuen uns! Das Video zu „Dreamland“ wurde übrigens in Berliner U-Bahn-Schächten gedreht.

Years and Years

Years & Years

„Egal wer du bist und was du tust, es ist automatisch politisch. Besonders als ein offen schwuler Künstler, der einfach nur aus seinem speziellen schwulen, queeren Blickwinkel schreibt – auch wenn ich das nicht direkt thematisiere. Wenn ich Musik mache, kann ich nicht anders, als das Persönliche zu übersetzen“, verriet uns Sänger und Schauspieler Olly Alexander einmal im Interview. Mit seiner Band Years & Years ist er seit der Gründung 2010 in London weltweit erfolgreich damit. Klasse! yearsandyears.com