Paul Kalkbrenners neuster Streich

Immer mehr Richtung Kunst entwickelt sich Techno-Paule. Hier ist sein neuester Clip „Part Twelve“.

„Musikvideos können sehr knifflig sein“, verrät Paul Kalkbrenner über die Zusammenarbeit mit den Produzenten der hochgelobten HBO/Sky-Mini-Serie „Chernobyl“. „Die falschen Bilder können den Spirit eines Songs ruinieren. Ich war von Anfang fasziniert von diesem Projekt, besonders weil ‚Part Twelve’ nie ein Video-Kandidat war. Taisia [Deeva] hat den Song definitiv auf ein neues Level gebracht”.

Zu finden ist der Track auf seinem Album „Parts of Life“ (wir berichteten).

Foto: M. Rädel Kalkbrenner

Geboren wurde Paul am 11. Juni 1977 in Leipzig; auf sein Konto gehen seit 1999 Klubhits wie „Friedrichshain“, „Das Gezabel“, „Feed Your Head“, „Cloud Rider“ oder „Der Buhold“. Den ganz großen Durchbruch hatte der Künstler 2008 zusammen mit seinem Bruder Fritz und der Hymne „Sky and Sand“ zu DEM Berlin-Film des noch jungen Jahrtausends: „Berlin Calling“.