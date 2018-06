Patrik aus Schweden: „L Is For“

× Erweitern Foto: www.facebook.com/pg/PatrikJeanMusic Patrik Jean

ABBA, Mando Diao, Roxette, Ace of Base, Stakka Bo, Army of Lovers ... die Liste der Musiker aus Schweden ist lang. Jetzt schickt sich ein Queer an, durchzustarten.

Patrik Jean veröffentlich dieser Tag seine neue EP „L Is For“. Hierauf singt er über „die Jungs und Mädchen“, die ihm im Laufe der Jahre „sein Herz gebrochen haben“.

Liebeskummer und Schweden-Pop, das gehört ja auch zusammen!

Seine Stimme kannst du schon kennen, gerade erst war er mit Felix Jaehn zusammen auf Tour. Und seine Texte auch, Patrik ist bisher vor allem Songschreiber für andere Musiker gewesen. Das soll sich jetzt ändern!

www.facebook.com/PatrikJeanMusic