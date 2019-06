Patrice Rushen „Remind Me – The Classic Elektra Recordings“

× Erweitern Fotos: Bobby Holland Patrice Rushen

Foto: Bobby Holland Patrice Rushen Die am 30. September 1954 geborene Sängerin schaffte es zum Beispiel mit „Never Gonna Give You Up (Won't Let You Be)“ in die Top 10 der US Dance Charts

Entspannte Disco, funkiger Soul, beste Popmusik. Patrice Rushen landete vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Reihe von Charterfolgen.

Los ging es mit der Sängerin so richtig, nachdem sie einen Wettbewerb für das 1972er „Monterey Jazz Festival“ gewann. Erfolgreich arbeitete sie im Laufe der Jahre als Studiosängerin für andere Musiker und auch als Solokünstlerin. Das Album konzentriert sich auf ihre Jahre bei Elektra, daher endet die Zeitreise im Jahr 1984 – es ist aber eine äußerst schöne Reise!

Unsere Anspieltipps auf dieser Werksammlung sind „Haven’t You Heard“, „Feels so Real (Won’t Let Go)“, „Forget Me Nots“ und „Givin’ It Up Is Givin’ Up“. Das Album erscheint als 3LP und auf CD.

Gut zu wissen: In den 1990ern coverten La Bouche Patrices Hit „Forget Me Nots“ äußerst erfolgreich – unter anderem Platz 6 in Australien (zusammen mit „I Love to Love“) war drin.