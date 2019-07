Pabllo Vittar mit „Flash Pose“

Die brasilianische Sängerin, Songwriterin und erste Drag Queen, die für einen Latin Grammy und die MTV EMAs nominiert wurde, Pabllo Vittar, veröffentlicht ihre neue Single und ihr Musikvideo für „Flash Pose“ mit Charli XCX.

Pabllo Vittar „Flash Pose“ ist die erste Vorabsingle aus dem im November erscheinenden dritten Album von Pabllo Vittar mit dem Titel „111". HIER streamen und kaufen.

„Flash Pose“ ist die Lead-Single ihres dritten Studioalbums „111“ und markiert den ersten englischen Track, der von Pabllo Vittar veröffentlicht wurde, obwohl sie bereits internationale Partnerschaften mit renommierten Künstlern wie Major Lazer („Sua Cara“) geschlossen hat. Lali (Caliente), Charli XCX (I Got It), Então Vai (Diplo) und Sofi Tukker (Energía).

Pabllo Vittar ist derzeit weltweit die meistbesuchte Drag-Queen im Bereich Social Media sowie die Nummer 1 bei VEVO und Spotify. Darüber hinaus ist Pabllo der erste Drag, der für einen Latin Grammy und den EMA (Europe Music Awards) von MTV nominiert wurde. Im Juni 2019 startete Pabllo Vittar ihre erste Pride Tour in den USA und Kanada. Im selben Monat schloss sie sich mit den Vereinten Nationen (UN) zusammen, um LGBTIQ* zum Global Citizen-Event in der UN-Zentrale in New York City zu befähigen.

Pabllo Vittar bei Instagram / Facebook / Twitter / YouTube