P.P. Arnold „The New Adventures of...“

Neben ihren Klassikern „The First Cut Is the Deepest“ und „Angel of the Morning“ kennt man die am 3.10.1946 geborene Musikerin vor allem durch „3 a.m. Eternal“ mit The KLF und als Backgroundsängerin von Eric Clapton und Tina Turner, jetzt erscheint endlich ein neues Solo-Album der legendären Sängerin.

„The New Adventures of...“ von P.P. Arnold ist ein abwechslungsreiches und sehr stimmiges Soul-Gospel-Album mit groovigen Ausflügen in Richtung House – nicht ohne Grund, ab den 1980ern war P.P. Arnold die Stimme einiger House-und Eurodance-Hymnen, etwa „Burn It Up“ 1988 mit The Beatmasters sowie „Evapor-8“ mit Altern-8 im Jahr 1992 und von dem bereits erwähnten Nummer-eins-Hit „3 a.m. Eternal“ mit The KLF 1991.

Unsere Anspieltipps auf „The New Adventures of...“ sind „I'm a Dreamer“, „Baby Blue“ und „Hold on to Your Dreams“. Eine großartige Frau, ein großartiges Album. pparnold.com