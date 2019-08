ONEJIRU: Diese Wahlhamburgerin macht froh

× Erweitern Foto: M. Arfmann ONEJIRU

http://eedenhamburg.de/

Aufgewachsen ist die Sängerin in Wanne-Eickel und Nairobi, jetzt lebt sie in Hamburg. Dort gründete sie eeden of Hamburg, ein Co-Creation Space für Frauen mit Visionen. Die hat sie. Und auch eine tolle Stimme.

„Don’t be afraid of pop music, it lifts you higher than high“ Onejiru

Foto: M. Arfmann onejiru

Ende August erscheint ihr Album „Higher Than High“, dort vereint sie unterschiedlichste Einflüsse zu einem souligen, poppigen Ganzen. „In einem Drei-Minuten- Popsong will ich meine Botschaft rüberbringen.“ Und ihre Botschaft ist klar: Meinungsfreiheit! Die Wichtigkeit, die Stimme zu erheben, aber auch: Toleranz, Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Unsere Anspieltipps sind „Jerusalem“, „Story of My Life“ und „Higher Than High“. Bald geht die Künstlerin mit ihrem neuen Album „auf Tour: „Ich freue mich, meine Songs in echten Räumen vor echten Menschen zu spielen“, so Onejiru. und wir uns auf Onejiru!

eedenhamburg.de

www.onejiru.com