Ohrschmeichelnde Kunst

Luca D´Alberto

Arrangements aus Klavier, Violine und Orchester, das ist die Kunst des Italieners Luca D´Alberto.

Am 5. Oktober erscheint sein neues Album „EXILE“ und das ist fürwahr etwas ganz Besonderes: Luca hat alle Sounds selbst auf Instrumenten eingespielt, dann eingesampelt, dann gemischt. Heruasgekommen ist ein durchaus klassisches Chilll-out-Album, wie gemacht, für schöne (Herbst-)abende.

„Wenn ich mich auf ein neues Werk konzentrieren muss, schließe ich mich gerne in einen Raum ein und komponiere nicht nur, sondern spiele und nehme alles selbst auf“, so Wahlberliner Luca.

Foto: M. Rädel Berlin nachts

„Das machen nicht viele Leute so. Wir sind es gewohnt, Platten zu hören, die nicht wirklich das Talent derer widerspiegeln, die sie gemacht haben. Weil sie mit ganzen Teams von Arrangeuren, Interpreten und Produzenten entstehen. Für mich ist die individuelle und persönliche Verbindung zwischen der kreativen Idee, ihrer Umsetzung und der Aufnahme wichtig. Auf EXILE ist die ganze Komposition und Aufführung wirklich meine eigene, meine ganz persönliche Note, die, gerade weil sie so persönlich ist, nicht reproduziert werden kann. Der Titel bezieht sich auf meinen Wunsch, in meiner Musik präsent zu sein, unabhängig von anderen und mit all meinen eigenen Stärken und Grenzen.“ www.facebook.com/lucadalbertoOfficial

LIVE:

7. November: Zakk – Düsseldorf, 8. November: Karlstorbahnhof – Heidelberg, 18. November: Columbia Theater – Berlin, 21. November: Freiheiz – München, 23. November: Neues Schauspiel – Leipzig, 24. November: Jazzclub Tonne – Dresden