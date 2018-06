Nile Rodgers & Chic live im August

× Erweitern Foto: J. Furmanovsky Chic: Nile Rodgers

Die legendäre Disco-Truppe kommt mit ihrem Mastermind nach Deutschland. Ihre Hits wie „Le Freak“, „Everybody Dance“, „26“ oder auch „Good Times“ sowie „I Want Your Love“ kennt jeder, der auf Disco steht. Jetzt kann man das live erleben.

Ohne ihn würde uns viel Musik fehlen. Diana Ross' „Upside Down", „My Old Piano“ oder „I'm Coming Out“ zum Beispiel. Oder auch Sister Sledges Klopfer wie „Lost in Music“, „Frankie“ und „We Are Family“ oder auch „Reach Your Peak“. Ganz zu schweigen von Madonnas „Material Girl“ und „Like a Virgin“. Vor allem würden wir aber die Hits von Chic vermissen. Denn auch wenn die Band zwischen 1983 und 1992 eine laaange Pause einlegte, die Chic-Hits beschallten weiter die Partyszene und definierten Disco mit.

Doch auf neue Musik musste man seit drei Jahren warten – und davor satte 13 Jahre! Nile und sein 1996 verstorbener Musik-Partner Bernard Edwards produzierten eben mehr für andere, neben den oben erwähnte Künstlern auch David Bowie, George Michael und Debbie Harry (Blondie), aber 2018 soll a) ein neues Album kommen (Arbeitstitel „It's About Time“) und b) Chic kann man live erleben!

Fun Fact: Aus dem 1982er-Chic-Hit „Soup for One“ wurde 2000 dank Modjo die weltweite Klubhymne „Lady (Hear Me Tonight)“

16.8., Tempodrom: Große Arena, Möckernstr., Berlin, 20 Uhr, www.eventim.de/chic