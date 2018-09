Nile Rodgers & CHIC: Es ist an der Zeit!

× Erweitern Foto: Jill Furmanovsky Nile Rodgers

Chic Chic komponierten mit dem Hit „Soup for One“ in den 1980ern das Lied, das 2000 zu „Lady (Hear Me Tonight)“ von Modjo wurde.

Der Produzent von Welthits wie „Lost in Music“, „Good Times“, „Like a Virgin“ und „Upside Down“ meldet sich zurück. Wobei: Weg war er eigentlich nie.

„Das Album ‚It’s About Time‘ hätte schon viel früher rauskommen sollen“, verrät er uns im Berliner Soho House. „Nach dem Hit ‚I’ll Be There‘ 2015 hätte es folgen sollen, doch der Tod von Prince hat alles verändert. Wir waren gute Freunde, und auf dem Album war ein Lied, das von ihm handelt und durch ihn entstanden ist – ‚Prince Said So‘, ich wollte es aber nicht rausbringen nach seinem Tod. Ich will nicht, dass es heißt, dass ich am Ableben meiner Freunde verdienen möchte.“

Chic 2018: „It's About Time“

Also ging es von vorne los. Herausgekommen ist jetzt eine großartige CD. „Es ist ein Album, wie früher üblich“, freut sich Nile Rodgers. „Auf der einen Seite gibt es Disco-Pop-Hits mit vielen Gastmusikern – so wie ich es mit und für Chic schon immer getan und auch schon für Diana Ross, Sister Sledge und Duran Duran oder auch Madonna gemacht habe. Jetzt dabei ist zum Beispiel Craig David! Auf der anderen Seite gibt es klassische Disco-Nummern, wie wir sie von Chic lieben und auch live machen: Einfach losjammen und Spaß haben.“

Foto: J. Guay Elton John Elton John

Es finden sich aber auch ruhige Stücke auf dem Album, ein Jazz-Track etwa – „Auf jedem Chic-Album gibt es solch einen Track. Ich komme ja vom Jazz“ – und auch eine Ballade. Und die hat es in sich, denn sie wird von zwei Größen der LGBTIQ*-Szene gesungen: Elton John und Emeli Sandé.

„Elton und ich sind gute Freunde, das Lied ‚My Queen‘ entstand einst nach einem Abend mit Diana Ross, es handelt aber nicht von ihr, sondern von einem Mädchen, das viel Schlimmes durchmachen musste und dann endlich, nach viel Leid und Trauer, erkennt, dass es keinen Mann als Stütze braucht. Dass es eine Queen ist! Elton John mochte den Track sehr und ich bin stolz darauf, dass ich Elton motivieren konnte, das Lied auch so zu singen, wie man es jetzt hören kann. Am Anfang waren wir unsicher, ob er alle Töne singen können wird. Elton ist ein toller Sänger, aber wir werden alle älter ... Doch was herausgekommen ist, ist einfach großartig! Unterstützt wird er von der GRANDIOSEN Emeli Sandé. Das Duett ist für mich eines der Highlights des Albums, auch wenn es ein ruhiges Stück ist.“

Chic Le Freak

Eine lustige Geschichte von einst hat er auch noch parat: „1977 hatte das Studio 54 bei mir um die Ecke gerade eröffnet. Ich ging da gerne hin. An diesem besonderen Abend hatte Grace Jones Bernard und mich (die beiden Chic-Masterminds, Anm. d. Red.) eingeladen, dass wir durch die Hintertür zu ihr kommen sollten, sie wolle mit uns zusammenarbeiten. Also trugen Bernard und ich schicke Business-Anzüge, klopften an der Studio-54-Hinterpforte und sagten: ‚Wir sind enge Freunde von Grace Jones ...‘ ‚Ah, fuck off!‘, bellte uns der Türsteher an und schlug die Tür zu. Zwei Mal! Wir gingen nach Hause, wütend und mit zwei Flaschen Champagner. Zurück im Studio spielten wir drauflos und riefen immer wieder ‚Ah, fuck off!‘ – daraus wurde dann ‚Ah, freak out!‘: Le Freak, einer meiner größten Hits.“

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/nilerodgers