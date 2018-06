Neues Album & Tournee: Gloria Gaynor

× Erweitern Foto: PromEvent Gloria Gaynor

„Es ist mir ein Privileg und eine Ehre, mit diesem Song Menschen in aller Welt zu begeistern – Menschen jeder Nation, Ethnie, Herkunft, Hautfarbe oder Alters – Sie alle singen und leben gemeinsam mit mir die Idee von I Will Survive“, so Gloria Gaynor über einen ihrer größten Hits. Den wird sie sicher singen bei ihren Konzerten im November. Aber auch andere ihrer vielen Chart-Erfolge wie „Never Can Say Goodbye“, „I Am What I Am“ und „Reach Out (I'll Be There)“. 2019 soll ein neues Album erscheinen: „Testimony“ – mehr dazu bald.

Wir verlosen anlässlich ihrer Konzerte in Siegburg (15.11.), Hannover (16.11.) und Berlin (17.11.) jeweils ein Meet & Greet für zwei Personen (inkl. Konzertkarten!) auf www.blu.fm/gewinne

Die stimmengewaltige Disko-Ikone aus den USA kehrt für drei Live-Konzerte im November 2018 nach Deutschland zurück / Pre-Show mit der deutschen Synthie-Popband Alphaville / Jetzt die letzten Tickets für die Konzerte in Siegburg, Hannover und Berlin sichern – an allen bekannten VVK-Stellen, unter Tel. 01806-570070 oder auf www.eventim.de