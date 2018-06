× Erweitern Nature One

Vier Tage und drei Nächte grenzenloses Wir-Gefühl bei NATURE ONE „all you need to be“.

350 international bekannte DJs & Live-Acts aus so unterschiedlichen Genres wie Techno, House, Trance, Harder Styles, Goa, Drum ’n‘ Bass uvm. werden dich mehrere Tage lang auf dem Gelände der Raketenbasis Pydna im Hunsrück beglücken. Auf vier Main- und 19 Clubfloors spielen Top-Acts wie Lexy & K-Paul („Love Me Babe“, „The Greatest DJ“, ...), DJ-Legende Sven Väth, Moonbootica („Shine“, „Mopedgang“, ...) und Trance-Meister Paul van Dyk! Das 100 Hektar große „CampingVillage“ mit das DASDING-Opening am Donnerstag rundet das NatureOne-Wochenende ab. Besser kann man nicht in den August starten!

Wir verlosen 1x2 Plätzen auf dem NATURE-ONE -Truck beim CSD in Köln sowie 1x2 Festivaltickets:

×

3. – 5.8., NATURE ONE „all you need to be“, Raketenbasis Pydna, Kastellaun/Hunsrück, www.nature-one.de