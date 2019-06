× Erweitern NATURE ONE

Hut ab! Das mit größte Festival elektronischer Tanzmusik Europas vereint schon seit über zwei Jahrzehnten Künstler verschiedenster Genres. So auch 2019.

Das „The Twenty Five“-Jubiläum von NATURE ONE Anfang August wird ein großes Fest! Voller Freude, Musik & Leidenschaft. 350 DJs, 22 Floors und der verrückteste Campingplatz der Welt.

Paul van Dyk

Die Raketenbasis Pydna in Kastellaun/Hunsrück wird am ersten Augustwochenende zur Heimat für 4 Haupt-Floors und 18 Club-Floors, präsentiert von Szeneklubs und Labels (aus Deutschland, Spanien, Holland und Belgien) in Raketenbunkern und Zelten. Über 350 DJs & LiveActs, darunter Eric Prydz, Moonbootica, Dr. Motte, Alex Christensen (U96), ATB, Sven Väth, DJ Dag (Dance 2 Trance) und YOUNOTUS, spielen unterschiedliche Stilrichtungen der elektronischen Musik: Techno, Trance, Elektro, Hardcore, Hardstyle ... Das Camping-Village erstreckt sich auf 100ha Wiesen. Hier öffnen sich ab Donnerstag 10 Uhr die Tore zum Nature-One-Land.

2.8. – 4.8., NATURE ONE „The Twenty Five”, Raketenbasis Pydna in Kastellaun/Hunsrück, www.nature-one.de, www.facebook.com/natureone.festival, www.youtube.com/NatureOneChannel