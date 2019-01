Na, wonach klingt es denn?

× Erweitern Foto: Birgit Kaulfuss Modeselektor

Modeselektor

Techno ist auch 2019 noch das große Ding. Vor allem, wenn er mit einem fetten Schuss Elektro einher kommt. Wie bei Modeselektors neuem Album „Who Else“.

An manchen Tagen fühlt man sich wie ein „Prügelknabe“. Die Kollegen lästern, die Kunden mosern, der Himmel ist dunkelgrau, das Herz ganz schwer. Da muss was mit Wumms her! Techno-Beats sorgen schon seit den ganz, ganz späten 1970ern dafür, dass man auf bessere Gedanken kommt. Daher empfehlen wir das am 22. Februar erscheinende Album „Who Else“ von Modeselektor. Hierauf präsentiert das Duo ausgeklügelte Sound-Ideen und starke Klangkonstruktionen, dass es eine wahre Freude ist! Unsere Anspieltipps sind das eben schon erwähnte „Prügelknabe“, „Wake Me Up When It's Over“ und „One United Power“. Am 7.3. sind die beiden live in Berlin zu erleben!