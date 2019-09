Musik (nicht nur) für einen schönen Herbst

ABBAMANIA

REVUE

ABBAMANIA THE SHOW

„Waterloo“, „Take a Chance on Me“, „Dancing Queen“, „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“, „One of Us“, „Mamma Mia“ oder auch „Under Attack“ und „Lay All Your Love on Me“, die Liste der Hits von ABBA ist lang. Die Musiker beeinflussten zwischen 1972 und 1982 wie kaum eine andere die weltweite Musikwelt. Und auch nach dem Band-Ende inspirierten die vier Musiker Stars wie Madonna, Ace of Base und MIKA. ABBAMANIA THE SHOW feiert dieses Jahr mit „The Super Trouper Tour 2020“ diesen Erfolg und macht u. a. in Berlin, Nürnberg, Hannover und München Station. Voulez-vous? *rä www.eventim.de

FUNK

Prince „Sign o' the Times“

Sammler aufgepasst! Der legendäre 1987er-Konzertfilm von und mit Prince ist jetzt – remastert und zum ersten Mal – (außer in Australien & Japan) auf Blu-Ray verfügbar mit Sound in Dolby Atmos und Auro-3D + DVD! Als aufwendige Deluxe Edition in 12"-Verpackung mit 102-minütiger Interview-Dokumentation „Prince – The Peach & Black Times“ und exklusivem Audiokommentar von The Peach And Black Podcast sowie Bonus-Blu-Ray und DVD mit über zwei Stunden Extra-Interviews, großformatigem Booklet, DIN-A1-Kinoplakat und fünf Schwarz-Weiß-Fotos.

BLUES

Danny Bryant „Means of Escape”

„Ich wollte, dass diese Songs ihre Dringlichkeit und Aufregung behalten und sich nicht in einer Überproduktion verlieren. Die Tracks hat meine reguläre Road-Band (sowohl in Quartett- als auch in neunköpfiger Big-Band-Besetzung) eingespielt. Zum größten Teil haben wir so das Album gemacht – minimale Overdubs und viel Spaß und Leidenschaft.“ Das Werk ist nicht nur das 11. Studioalbum des von der Kritik hochgelobten britischen Bluesrockgitarristen, es ist auch das erste von ihm selbst produzierte Album.

POP

Anna Ternheim „A Space For Lost Time“

Seit dem 2004er-Debütalbum „Somebody Outside“ wird die Sängerin und Gitarristin in ihrer Heimat Schweden, aber auch in Westeuropa und den USA, mit stetig wachsender Begeisterung für ihre Musik gewordene Innenbetrachtungen geschätzt. Die 41-Jährige, die zu ihren großen Einflüssen Künstler wie Bob Dylan, Leonard Cohen und Tom Waits zählt, blickt in Schweden auf einen konstant großen Erfolg. Das neue Album wird auch bei uns funktionieren!

BLUES

Beth Hart

Beth Hart „War in My Mind“

Was für eine Stimme! Neuere Fans kennen Beth hauptsächlich als die alles erobernde globale Ikone, die von der Times und vielen anderen Medien gefeiert wird. Um ihren Hintergrund und die vielen Achterbahnfahrten in ihrem Leben zu verstehen, sollte man sich die Texte von „War in My Mind“ genauer ansehen. Sie erzählen schonungslos ehrlich von den Höhen und Tiefen der letzten Jahrzehnte: von Beths Kindheit in den 70er-Jahren in Los Angeles, in der sich bereits ihr musikalisches Talent und ihr unsteter Geist offenbarten, und von ihrer chaotischen Erziehung bis zum Verlust ihrer geliebten Schwester Sharon.