Moonbootica auf CD, als Stream und auf Vinyl

Die beiden Hamburger Musiker legen die Messlatte einmal mehr verdammt hoch für andere Produzenten.

„Future“ erschien vor wenigen Wochen auf der Embassy of Music. So kann eine entschlossene Mischung aus Disco, House, Techno und Acid also klingen! Die beiden wissen eben einfach, wie man gute Klubmusik macht. Musik, die auch zuhause funktioniert. Unsere Anspieltipps sind „Trippin'“, „Into Your Soul“ und „Electricity“.

Fun Fact: Anfang August sind Moonbootica bei der Nature One dabei!

