Lana Del Rey, MIKA, Deichkind ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Deichkind Deichkind sind Kunst

INDIE

Wer sagt denn das?

Deichkind sind zurück mit dem Album „Wer sagt denn das?“ Offenbar haben sie das kiebigste aller Satzzeichen, nämlich das Fragezeichen, entdeckt oder wie haben wir das zu verstehen mit dem Titel, ja, wie? Wie haben wir es zu verstehen, dass die Gruppe DEICHKIND nun auf der einen Seite Songs wie „Keine Party“ und „Party 2“ aufblättert und auf der anderen Seite mit „1000 Jahre Bier“, „Knallbonbon“ und „Powerbank“ abfeiert? Wie geht das zusammen, wie geht das zu trennen? Wer sagt denn „müssen“ und meint „dürfen“ und „sollen“?

Shakespears Sisters

POP

Shakespears Sister live und „Best of“

26 Jahre nach ihrer offiziellen Auflösung haben sich die Shakespears Sister wieder vereint! Das feiern Siobhan Fahey (sang einst bei Bananarama) und Marcella Detroit nicht nur mit der neuen Single „All The Queen’s Horses“, sondern auch mit einer Best-of-CD ihres kompletten Schaffens. „Singles Party“ erschien im Sommer, im November spielt die Band 14 Konzerte in England. 1989 erschien das Debütalbum „Sacred Heart“, begleitet von der Hitsingle „You’re History“, beides Top-10-Erfolge. Das zweite Album „Hormonally Yours“, das 1992 erschien, war sogar noch erfolgreicher mit den Hitsingles „I Don’t Care“, „Hello (Turn Your Radio On)“ und ihrem größten Hit „Stay“, der alleine acht Wochen auf Platz 1 der britischen Charts war. Willkommen zurück!

Foto: www.facebook.com/mikasounds MIKA

POP

MIKA 2019

Seit 2007 landet der Musiker einen Charthit („We Are Golden“, „Relax (Take It Easy)“, „Underwater“, „Grace Kelly“ ...) nach dem anderen. Besonders in Italien und Frankreich ist der in Beirut/Libanon Geborene ein Superstar. Sein „großes“ Coming-out hatte er 2012 – wobei aufmerksame Hörer schon immer wussten, was Sache ist ... Jetzt meldet er sich mit „My Name Is Michael Holbrook“ zurück. Wir freuen uns! *rä

Lana Del Rey

COMEBACK

Lana Del Rey „Norman Fucking Rockwell!“

Sie bezeichnete sich einst als „Gangsta Nancy Sinatra“ und schuf sogleich ein neues Genre: „Hollywood Pop/Sadcore“. Ihr neues Album setzt weiter auf den Retro-Touch ist aber mehr Pop-Art denn Sadcore. „Norman Fucking Rockwell!“ schreibt die Erfolgsgeschichte der Melancholischen weiter, die uns schon mit „Video Games“ und „Love“ verzauberte. *rä