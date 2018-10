MIA. auf „Nie wieder 20“-Tour

Foto: H. Flug Mia.

Die 1997 gegründete Band landete eine Reihe großer Hits, vom „Tanz der Moleküle“ übers „Hungrige Herz“ bis hin zum „Fallschirm“, „Mein Freund “ und „Alles neu“. Jetzt touren sie wieder, die Wilden!

„Wenn man unbedingt dazugehören will, geht man weg von sich und von den eigenen Interessen. Ich glaube, es ist eine gesunde Erfahrung, sich irgendwann im Leben zu einer Gruppe von Leuten zugehörig zu fühlen. Nicht zuletzt, um anschließend schnell aus diesen Gegebenheiten flüchten zu wollen“, sagt Mieze.

„Ich bin dankbar für die Spielwiese MIA., um uns herum gab es im Laufe der vergangenen 20 Jahre immer mehr Grenzen und Strukturen, die wir spürten und begriffen. Unsere Band bot immer den Platz, sich auszuprobieren, weil wir einander vertrauen. Das ist 20 Jahre lang so geblieben und diesen Platz beansprucht jeder einzelne von uns für sich als Teil von MIA. auch komplett. Der Wunsch, sich selbstverwirklichen zu können, ist unser Leim, der Grund dafür, warum wir immer noch zusammen sind und eine Band bleiben wollen. Der gesellschaftliche Druck, funktionieren zu müssen, der Leistungsdruck, der viele von sich selbst entfernt, fördert unseren Antagonismus. Ich habe das Bedürfnis dagegen zu halten und denen eine Stimme zu sein, die sich selbstverwirklichen wollen. Deswegen ist auch jeder dazu eingeladen, seinen MIA.-Moment zu diesem ‚20-Jahre-Ding’ beizusteuern, der unserem Selbstbild gar nicht entspricht oder ihm vielleicht sogar widerspricht. Im besten Fall zog unsere Musik in den letzten 20 Jahren Kreise, die anderen Mut machten, ihre eigenen, freien Spielwiesen zu schaffen. Unsere haben wir derweil so einladend verteidigt, dass es im nächsten Jahr mit einem neuen Studioalbum weitergehen wird.“ www.instagram.com/mia.official

MIA.

Die Termine

5.10. - Mannheim - Alte Feuerwache

6.10. - Münster - Joel

12.10. - Hannover - Musikzentrum

13.10. - Rostock - M.A.U. Club

18.10. - Bremen - Schlachthof

19.10. - Oberhausen - Turbinenhalle

20.10. - Zwickau - Alter Gasometer

25.10. - AT - Innsbruck - Hafen

26.10. - Nürnberg - Hirsch

27.10. - Potsdam - Lindenpark