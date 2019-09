Mattis der Däne

Nachdenklich ist er, der über 2 Meter große Skandinavier, der mit seiner Mischung aus Pop und Rock gerade die internationalen Charts aufmischt: Mattis.

„Fade Into Myself handelt von Einsamkeit in dem Sinne, dass man niemals da ist, wo man ist. Es geht darum, zu viel Zeit damit zu verbringen, aufs Telefon zu schauen, anstatt den Moment zu schätzen, und es geht darum, in einer Welt zu leben, die ständig versucht, einen von der Gegenwart fernzuhalten genau hier, genau jetzt“, verrät das Model.