Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump

Jedes Jahr wartet man ab Mai ab, was da so veröffentlicht wird, was das Zeug zum Sommerhit hat. Und auch wenn jeder heute in seiner eigenen musikalischen Blase lebt und streamt, „Summer Days“ könnte die einzelnen Blasen zu seiner großen Kugel vereinen. Das Lied könnte ein Sommerhit werden.

„Don't look in the mirror look into my eyes / When you see your reflection you'll see what I like / Oh, you look good in the morning“