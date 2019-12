Martha Wash „Love & Conflict“

Eines der Originalen-Weather-Girls kündigt ein neues Album an.

Es ist erst ihr drittes Album! Denn seit den 1970ern arbeitete Martha vor allem als Sängerin in Bands oder für Dance-Projekte wie Black Box (für die Italiener sang sie unter anderem die Top-10-Hits „Strike It Up“ und „Everybody Everybody“) und C + C Music Factory („Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“ ist einer DER Hits der 1990er, Martha war im Video aber nicht zu sehen (auch nicht bei Black Box)).