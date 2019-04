DISCO: Mark Ronson & Lykke Li

× Erweitern Foto: Sony Music/Stephanie Sian Smit Lykke Li und Mark Ronson

Mark Ronson

Die Sängerin, die in ihrer Heimat Schweden durch Hits wie „Little Bit“ bekannt wurde, erreichte ihren großen internationalen Durchbruch 2011 mit dem House-Eurodance-Remix ihrer Nummer „I Follow Rivers“. Seitdem machte sie wieder mehr Kunst, denn Hits.

„When I get to want ya / And I wanna call ya / With late night feelings / When I get to want ya / And I wanna call ya / With late night feelings“

Mit „Late Night Feelings“ könnte sie einmal mehr die Charts auch außerhalb Skandinaviens knacken.

Foto: Sony Music Mark Ronson

„On and on and on, feeling on and on / On and on, on and on / With late night feelings“

Produziert hat das Stück der Mann, der auch Amy Winehouse groß machte und Miley Cyrus mit einem Country-Disco-Klopfer* in die Charts hievte: Mark Ronson. Der Meister selbst, sagt, dass das Stück „a sad banger“ ist: melancholisch aber groovig und absolut tanzflächentauglich. Ein Stück, wie es Donna Summer nicht hätte besser machen können. Hut ab! Das gleichnamige Album erscheint am 21. Juni.

*„Nothing Breaks Like a Heart“ erreichte 2018 unter anderem in UK Platz 2 und führte die US-Dancecharts an