Marianne Rosenberg: Jubiläum und neue Single

Marianne Rosenberg

Einfach Kult, die am 10. März 1955 in Berlin geborene Sängerin, die in den 1970ern mit Hits wie „Ich bin wie Du“, „Lieder der Nacht“ und „Herz aus Glas“ – der deutschen Version von Blondies „Heart of Glass“ – abräumte, bevor sie sich für die Kultur-Avantgarde (Kai Hawaii, Rio Reiser) der Zeit entschied und auf den großen Erfolg für mehr Freiheit verzichtete.

Schon in den späten 1980ern und 1990ern war Marianne dann wieder zurück mit purem Pop à la „Wenn der Morgen kommt“, „I Need Your Love Tonight“ und später mit „Marleen (2004)“ und „Er gehört zu mir“ (auch in der 2004er-Version).

Wir gratulieren zum 50. Bühnenjubiläum! Und hier ist das Video zur neuen Single „Wann (Mr. 100%)“.

www.rosenberg.de