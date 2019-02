Mariah Carey live in Hamburg

× Erweitern Foto: Virgin/EMI Records Mariah Carey

Foto: Sony Music mariah carey 2018

It's like that: Los ging es Ende der 1980er, als Mariah Carey ihrem späteren Ehemann Columbia-Manager Tommy Mottola vorgestellt wurde. Er war begeistert und nahm sie unter Vertrag.

Die Hits kamen und kamen, vor allem in den USA schlugen Singles und Alben wie „Love Takes Time“, „Vision of Love“ und „Make It Happen“ ganz groß ein. In Deutschland kam der Durchbruch 1994 mit „Without You“, einer Ballade vom 1993er-Erfolgsalbum „Music Box“. Bis heute landet sie immer wieder große Hits, etwa „Touch My Body“, „We Belong Together“ und natürlich jedes Jahr „All I Want for Christmas Is You“ (mit und ohne Justin Bieber).

Am 2. Juni präsentiert sie ihr 15. Studioalbum „Caution“in der Hamburger Barclaycard Arena. Hui!

Foto: J. White Mariah Carey

Fanclub Presale:

5. Februar 10 Uhr bis 7. Februar 18 Uhr, www.mariahcarey.com

MAGENTA MUSIK PRIO TICKETS:

6. Februar 10 Uhr (48 Stunden),

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets