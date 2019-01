Maggie Rogers „Heard It in a Past Life“

× Erweitern Foto: O. Bee Maggie Rogers

Foto: Universal Music Maggie Rogers

Ende Januar erscheint das Debütalbum der US-Sängerin. Ein bisschen nervös ist sie:

„Es gab so viel Veränderung, die so schnell passiert ist, ich war mir nicht immer sicher, wie ich all das Zeug wie ich fühlen sollte. Ich war eine Zeit lang wirklich überwältigt und hatte auch Angst – mein Leben wurde so schnell öffentlich und es gab Zeiten, in denen ich nicht sicher war, dass dies alles für mich war.“ Sie ist aber guter Dinge! „Aber ich hatte nie Zweifel an der Musik. Ich liebe Musik mehr als alles andere auf der ganzen Welt und das habe ich immer.“ Unser Anspieltipp ist der Hit „Light On“.