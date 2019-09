M People „Gold“

× Erweitern Foto: BMG M People

M People mit Frontfrau Heather Small begannen 1991 und hörten 1999 auf, dazwischen sorgten sie für jede Menge Hits in den Charts und Klubs. Im November erscheint eine chronologische und umfassende Werkschau.

„You've go to search for the hero inside yourself / Search for the secrets you hide / Search for the hero inside yourself / Until you find the key to your life“ M People „Search for the Hero“

„Gold“ von M People vereint auf der ersten CD alle Hits wie „Open Your Heart“, „Someday“, „One Night in Heaven“ und „Just for You“, und auf der zweiten CD dann Albumstücke – da jedes Album vorderste Chartpositionen erreichte, wurden auch nicht veröffentlichte Lieder populär, diese findet man hier.

Foto: BMG M People

„Politician's speak the truth, no one's got AIDS / I look at a Muslim embracing a Jew / Everyone's eating everyone's food / Free from diseases, ain't no Third World / Love is the message, love is the word“ M People „Fantasy Island“

CD drei bringt dann die Remixe, die in den Klubs abräumten, „Love Rendezvous (K-Klass Klub Mix)“ zum Beispiel oder auch „Moving on Up (Roger S Gospel Revival Mix)“. Sehr, sehr schön! www.facebook.com/heathersmallmpeople