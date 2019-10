Lost Frequencies fühlt sich super

Foto: www.facebook.com/LostFrequenciesMusic Lost Frequencies Unzensiert gibt es das Bild auf seiner Facebook-Seite in den Kommentaren ...

Dem Wort Eurodance haftet in manchen Köpfen ja etwas Negatives an. Dabei ist je nach Projekt und Interpret da wirklich gute Musik mit in der „Schublade“ drin.

Lost Frequencies zum Beispiel steht für poppige Tunes mit einer gewissen Schwermut und je nach Mix und Track höchster Klubtauglichkeit.

Lost Frequencies

Der 1993 in Belgien geborene DJ und Produzent erlebte seinen großen Durchbruch 2014 mit der Deep-House-Version eines Rock-Lieds, „Are You with Me“. Es folgten Hits wie „Melody“ (featuring James Blunt) und „Like I Love You“, „Truth Never Lies“ mit Aloe Blacc und „Reality“.

Jetzt steht sein neues Album in den Startlöchern: „Alive And Feeling Fine“. Unsere Anspieltipps sind „In And Out of Love (Lost Frequencies 2019 Edit)“ mit Armin van Buuren, „Sun Is Shining“ und „Crazy“ mit Zonderling. Sehr gelungen!

aliveandfeelingfine.com