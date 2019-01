DISCO: Worüber singt Lizzo?

× Erweitern Lizzo

Unter anderem über „Bodyshaming, Self-Love, Body Positivity, Individualität und LGBTIQ*!“, verrät die Stimmungskanone.

„No, I'm not a snack at all. Look, baby, I’m the whole damn meal!“

Ein bisschen klingt ihr Hit „Juice“, der heute auch in Deutschland veröffentlich wird, nach 1980er-Disco der Marke Nile Rodgers, Sister Sledge und Chic. Das Lied ist aber 100% 2019 und einfach der Oberpartyhammer! Lizzo, die schon mit und für Prince arbeitete, ist das volle Paket an Können. Stimme, Texte, Musik, alles einfach super – da bekommt jeder gute Laune, oder?

Fun Fact: Lizzo heißt eigentlich Melissa Jefferson und kommt aus Texas.

