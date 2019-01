LIVE: House-Legende Inner City

× Erweitern Inner City

Am 9. Mai legt die House-Legende Inner City in Berlin los, zwei Tage später folgt Frankfurt.

Inner City Wer nicht alle Alben von Inner City kaufen will, der ist hiermit sehr gut bedient. Anspieltipps sind: „Good Life“ und „Till We Meet Again“ sowie „Ahnongay“ und „Do me Right“.

Ain't nobody better: Produzent war und ist DJ Kevin Saunderson aus Detroit, der zusammen mit Juan Atkins, Derrick May und der Ausnahmesängerin Paris Grey (Shanna Jackson) seit dem 1987er „Big Fun“ (Clubrelease) die Klubs zum Toben bringt.

Kennen wirst du sicherlich Chart- und Klubhits wie „Good Life“, „Pennies from Heaven“, „Your Love“, „Rise“ oder auch „Hallelujah“ sowie „Bad Girl“.

9.5., Inner City, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 48, U Schlesisches Tor, 20 Uhr

11.5., Inner City, Zoom Club, Brönnerstr. 5 – 9, Frankfurt, 19 Uhr

