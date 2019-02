Live-Dokumentation: PSB

× Erweitern Pet Shop Boys

Foto: EMI Pet Shop Boys

Ta-dah! Mit „Inner Sanctum“ erscheint am 12. April eine Konzert-Dokumentation von Chris Lowe und Neil Tennant aka Pet Shop Boys.

Zu sehen gibt es die vom langjährigen Pet-Shop-Boys-Wegbegleiter, dem Designer Es Devlin, und der Choreografin/der Regisseurin Lynne Page popavantgardistisch und queer inszenierte Show – gedreht von Regisseur David Barnard.

„Nur“ eine Doku? Natürlich nicht. „Inner Sanctum“ ist sowohl Konzert, Pop-Art-Film und Dokumentation – und erscheint übrigens auf DVD, Blu-Ray und CD. Als Bonus gibt es „PSB@Rock in Rio“, ein Konzert, das am 17. September 2017 aufgezeichnet wurde. Unsere Anspieltipps sind „Se a vida é (That's the Way Life Is)“, „New York City Boy“, „Opportunities (Let's Make Lots of Money)“, „It's a Sin“ und „Heart/Go West“.