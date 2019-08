LINDSEY STIRLING mit neuem Album

Im Spätsommer präsentiert die „Electronic-Violinistin“ ihr neues Werk namens „ARTEMIS“. Benannt übrigens nach der Göttin der Jagd, des Waldes des Mondes, der schönen Hüterin der Frauen und Kinder.

„Der Mond ist die beste Metapher für Beständigkeit und Durchhaltevermögen“, verrät Lindsey. „Immer wieder wird er von Schatten bedeckt – und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man annehmen, dass er einfach verschwindet. In meinem Leben gab es Zeiten, in denen es sich angefühlt hat, als wäre ich komplett im Schatten meiner Trauer und meiner Depressionen gefangen. Es kam mir so vor, als würde ich nie wieder glücklich sein. Doch der Mond hat mich eine wichtige Lektion gelehrt: Obwohl er manchmal im Schatten liegt, bedeutet es nicht, dass er nicht mehr da ist ... Und dass er nicht darum kämpfen würde, wieder im Licht zu stehen. Artemis ist die Göttin des Mondlichts – diese Platte erzählt ihre Geschichte; sie erzählt meine Geschichte und sie erzählt die Geschichte von uns allen.“