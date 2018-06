Jens und Dennis: Antientertainers

× Erweitern Foto: M. Rädel Antientertainers

Das queere Duo Antientertainers, Jens und Dennis, präsentiert gerade sein neues Album.

Auf „Feel Love“ widmen sich die beiden Berliner DEM Thema aller Themen: der Liebe. Aber eben nicht nur! Im Lied „Creatures of Life“ werden die Musiker gar gesellschaftskritisch und plädieren für Frieden und Toleranz. Mitgemacht bei dem Album hat übrigens auch Suzie Kerstgens von der Kölner Band Klee („Gold“, „Erinner dich“, „Hello Again“...)! Insgesamt sind auf dem Album sechs Lieder zu hören, die eine erfrischende Bandbreite aktueller Dance- und EDM-Musikströmungen aufweisen. Und die werden auch live präsentiert:

„Wir stellen unser Album am 23.6. ca 20 Uhr am Capital Beach Berlin vor. Der Eintritt ist frei, also gibt es nur uns und die Liebe“, freut sich Sänger Jens.

Fun Fact: Die Antientertainers treten immer wieder in „Chantals House of Shame“ auf. Dort entstand auch das Bild unten.

www.facebook.com/antientertainers

soundcloud.com/antientertainers