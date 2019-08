× Erweitern Liam Thomas

Liam Thomas / Cosmos

So schön grün. Und so schön entspannt. Und entspannend. Liam Thomas präsentiert auf seinem am 13. September erscheinenden Album „Cosmos“ 12 Tracks, die einen die Sommerhitze wieder ein bisschen genießen lassen.

Ein bisschen erinnert das Album an die Chill-out-Klassiker von The KLF, William Orbit oder The Orb, Liam Thomas geht aber durchaus eigene kreative Ambient- und House-Wege.

„Für mich handelt 'Cosmos' von einer Reise. Eine Reise, in der wir wahrlich versuchen, das Universum zu verstehen. Ich glaube, als Menschen haben wir einen Raum zwischen dem Bewusstsein und dem Schlaf. Das nennt man Hypnagogie“, so der Künstler über sein Werk.

„Mit 'Cosmos' möchte ich dich für einen kurzen Moment aus der Realität holen und deinen Körper in diesen Zustand versetzen. Für mich persönlich repräsentiert dieses Gefühl pure Euphorie. So fühlte ich mich beim Schreiben von 'Cosmos'.“ Unsere Anspieltipps sind „Icarus“, „Beta Ceti“ sowie „Rigel“ und „Pollux“.

www.sine-music.com