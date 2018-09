× Erweitern Foto: Roger Rich 2CELLOS

2CELLOS

Beide sehen aus wie Models, sind aber Musiker. Und obwohl sie vor Neonlicht posieren, machen sie Klassik.

Die Rede ist hier natütlich von dem Duo 2CELLOS, das am 19. Oktober sein neues Album „Let There Be Cello“ präsentiert. Unsere Anspieltipps sind „Hallelujah“ (Ein Loblied auf Gott ist nie verkehrt), „The Show Must Go on“ (Queen muss sein) und „Despacito“(!).

Eine ungewöhnliche Mischung! „Wir haben schon immer gesagt, dass wir Vorurteile über das Cello und die Grenzen um musikalische Genres aufbrechen wollen“, so Luka Šulić und Stjepan Hauser. „Dieses Album zeigt das. Wir lassen uns von allen möglichen Quellen inspirieren, von Pop-Songs bis zu zeitloser klassischer Musik, von klassischem Rock bis hin zu unserer andauernden Liebe zur Filmmusik. Dieses Album hat all das – inklusive einiger 2CELLOS-Originale. Es gibt keine Regeln, lass es einfach Cello sein!“