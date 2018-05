Leslie Clios neue Lieder

× Erweitern Foto: G. Kühne Leslie Clio

2017 kam sie zurück aus Hawaii, jetzt ist sie bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ fleißig. Eine neue CD hat sie auch: „Purple“ in der 2018er-Version mit Bonustracks. Frau Clios Stärken: Eine klasse Stimme, viel Soul, Pop-Appeal und Texte, die durchaus Beziehungs- und Lebenserfahrung vermuten lassen.

„Ich habe mich von vielen Menschen verabschiedet“, sagt Clio, „und habe einfach alles verkauft: jeden Teller, jede Gabel, jeden Löffel, der eine Bedeutung in meinem Leben hatte. Es war ein radikaler Neuanfang. Auf Hawaii habe ich in einem Haus mit fünf anderen Leuten gewohnt, die ihr Gemüse selbst angebaut haben und denen ich bei der Ernte helfen konnte. Aber vor allem habe ich dort in einem längeren Prozess wieder herausgefunden, wer ich bin und was ich will.“

Was sind die Themen auf „PURPLE“?

„Es geht immer noch um Liebe, Herzschmerz und Idioten“, sagt Leslie lachend. „Aber auch um Einsamkeit und Isolation, und was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ich bin erwachsen geworden und ich denke, das spiegelt sich in „PURPLE“ wider. Schreiben und Musik machen sind mein sicherer Hafen, ohne den ich verrückt werden würde.“

Zur neuen Single „Rumours“ gibt es noch kein Video, aber dafür gibt es Leslie Clio gerade im TV bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“.

www.facebook.com/LeslieClio