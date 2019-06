Für immer traurig

Bombenwetter, lachende Leute um einen herum, trotzdem ist man traurig. Das kennt Musiker Lauv (Ari Staprans Leff) aus eigener Erfahrung. Daraus entstand ein Lied.

„Ich schrieb SAD FOREVER in einer Zeit, in der ich extrem down war. Ich hatte es mit Depressionen und Zwangsstörungen zu tun, aber ich hatte die Hilfe, die ich brauchte, nicht wirklich erkannt oder bekommen“, verrät der Künstler.