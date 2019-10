La Roux „International Woman of Leisure“

× Erweitern Foto: E. Miles La Roux

La Roux

Die queere Sängerin von Hits wie „In for the Kill“, „Uptight Downtown“ und „Bulletproof“ meldet sich zurück.

Im Februar 2020 soll ihr neues Album „Supervision“ erscheinen, die neue Single „International Woman of Leisure“ wird heute ca. 20:30 Uhr online gehen (den Link findest unten im Artikel).

La Roux

Zudem kündigt Elly Jackson alias La Roux auch noch eine Welttournee an – auch ein Konzert in Berlin steht an. So viel gute Nachrichten für all die Fans!

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album „Trouble in Paradise“ (ein Top-10-Erfolg in UK) und Jahre nach ihrem Mitwirken bei so unterschiedlichen Projekten wie dem „Absolutely Fabulous“-Kinofilm und einem Album von Disco-Meister Cerrone, meldet sich die Künstlerin wahrlich mit einem Paukenschlag zurück.

www.facebook.com/laroux

Foto: M. Rädel Im Februar 2020 wird La Roux im Berliner Metropol performen

LA ROUX LIVE

Feb 5 - London, Fabric

Feb 11 - Paris, Elysee Montmartre

Feb 13 - Amsterdam, Melkweg Max

Feb 15 - Berlin, Metropol

März 2 - Toronto, ON, The Phoenix

Foto: E. Miles La Roux

März 3 - Montreal, QB, Corona

März 5 - Boston, MA, House of Blues

März 6 - Washington, DC, 9:30 Club

März 7 - Philadelphia, PA, Union Transfer

März 10 - Brooklyn, NY, Brooklyn Steel

März 13 - Chicago, IL, Park West

März 14 - Minneapolis, MN, Varsity Theatre

März 16 - Denver, CO, The Gothic

März 19 - Seattle, WA, Showbox Market

März 20 - Vancouver, BC, Commodore Ballroom

März 21 - Portland, OR, Roseland Ballroom

März 23 - San Francisco, CA, The Regency

März 25 - Los Angeles, CA, The Fonda