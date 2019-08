KYTES: Heute kommt der Remix

× Erweitern KYTES

Foto: www.instagram.com/kytesmusic KYTES

KYTES

Zu einem waschechten Szenehit hat sich „Alright“ von KYTES gemausert.

„I feel fantastic / Because I'm classy / I shake my ass because I'm so damn sexy“

Am 2. August erscheint der Track in einer klubbigen Version, dann haben die Tanzflächen der Indielektropartys neues Futter – und die Münchner Band kann weiter mit den Hintern wackeln!

„Wir finden unsere Hintern toll, weil sonst die ganze Zeit unsere Hosen nur rutschen würden. Und weil sie in unserer Dance-Performance zu Alright eine wichtige Rolle spielen“, so KYTES

Foto: M. Mederacke KYTES

Der Track wurde von RAC (André Allen Anjos aus Portugal) neu abgemischt, der Remixer und Produzent bekam 2017 einen Grammy, das lässt hoffen!

„Wir stehen total auf den Sommer-Disco-Vibe, den RAC dem Song verliehen hat. Uns macht der Remix einfach großen Spaß (...). Die Zusammenarbeit mit RAC fühlt sich tatsächlich total surreal an. Wir sind schon seit Jahren großen Fans von André und er ist eine riesige Inspiration. Seine Remixe haben unser Bild von Remixen total verändert. (...) Für uns ist das schon ein Indie-Ritterschlag. Die Aussage von Alright ist eigentlich total einfach aber uns auch extrem wichtig: Sei du selbst, das ist okay. Es ist mehr als okay, nicht in die Norm zu passen.“ kytesmusic.com

Der Remix: https://soundcloud.com/kytesmusic/kytes-alright-rac-mix

Das Original: